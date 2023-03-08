Протесты против закона об иностранных агентах возобновились в центре Тбилиси

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В центре Тбилиси вновь начались протесты против принятия закона об иностранных агентах. Об этом в среду, 8 марта, сообщил ТАСС.

На улицы грузинской столицы вышли более тысячи человек, среди которых присутствуют студенты и женщины. Демонстранты собрались возле здания парламента. Движение на расположенном рядом проспекте Руставели перекрыто, передает агентство.

Накануне парламент Грузии принял в первом чтении закон об иноагентах. Согласно документу, таковыми считаются СМИ и неправительственные организации, которые минимум на 20 процентов финансируются из-за границы. Закон предлагает создать реестр, куда будут включаться признанные агентами иностранного влияния организации.

В тот же день в Тбилиси начались акции протеста против принятия этого закона, которые переросли в столкновения с полицией. Участники митинга закидали сотрудников полицейского спецназа камнями и бутылками. После этого правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ для разгона толпы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что поддерживает митингующих, которые вышли на улицы Тбилиси из-за принятия в первом чтении закона об иноагентах, и пообещала наложить вето на него.

Что означает грузинский протест и кому он может быть выгоден — в материале «Вечерней Москвы».