Иноагенты по-грузински: почему в Тбилиси идут протесты и кто за ними стоит

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7 марта в Тбилиси прошел митинг против закона об иноагентах. В какой-то момент протестующие попытались прорваться в здание парламента, что привело к столкновению с полицией. Последняя была вынуждена применить слезоточивый газ и водометы. Что означает грузинский протест и кому он может быть выгоден — в материале «Вечерней Москвы».

Что случилось

Парламент Грузии 7 марта в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния (похожие законы есть в России и США). Изначально в парламент внесли две версии инициативы — грузинскую и американскую. Вторая представляла собой почти дословный перевод американского закона о регистрации иноагентов (FARA).

Накануне на голосование был вынесен грузинский вариант закона. Он предусматривает создание реестра «иностранных агентов», в котором будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые более чем на 20 процентов из-за рубежа.

В итоге за инициативу проголосовали 76 депутатов, против выступили 13, остальные воздержались (всего в грузинском парламенте 150 мест). Незадолго до голосования в центре Тбилиси у здания парламента собрались более тысячи человек, чтобы выразить свой протест.

После известий о принятии законопроекта митингующие начали вести себя агрессивно. Они предприняли попытку прорваться к зданию парламента, бросали в полицейских бутылки, фаеры и коктейли Молотова. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Поздним вечером того же дня президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся с визитом в США, заявила, что поддерживает митингующих. Свое видеообращение она записала в Нью-Йорке на фоне статуи Свободы.

Утром 8 марта протестующие разошлись. В МВД Грузии сообщили, что на протестной акции задержали более 60 человек, а из-за действий демонстрантов пострадали 50 полицейских.

Кому выгоден грузинский протест

На протесты в Грузии сразу отреагировали на Западе. Так, в Госдепе США заявили, что не исключают введение санкций в отношении грузинских властей из-за закона об иноагентах. А глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что принятие закона может повлиять на вступление Грузии в ЕС.

В этом контексте возникает вопрос: «Кому выгодны подобные протесты в Грузии?».

— Не очень понятно, чье бы это могло быть участие, поэтому более вероятно, что это внутригрузинская ситуация, когда власти слишком понадеялись на американскую поддержку, но не смогли обеспечить социальную и экономическую стабильность в стране, — отвечает на вопрос «ВМ» научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, происходящее больше всего напоминает внутреннюю борьбу за власть в стране. Внешнее влияние здесь маловероятно. А выступление президента Грузии на фоне статуи Свободы, скорее всего, означает, что эти беспорядки созданы не американцами.

При этом в отношении к России грузинские власти занимают полунейтральную позицию.

— С одной стороны, Грузия еще со времен Михаила Саакашвили (занимал пост президента в 2004–2007 и в 2008–2013 годах — прим. «ВМ») полностью ориентирована на Соединенные Штаты. Но, с другой — сильно зависит от российского рынка сбыта и туристов, — пояснил собеседник «ВМ».