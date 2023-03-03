Названо условие, при котором Байдена отстранят от должности президента США

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В последнее время способность президента США Джо Байдена руководить страной вызывает сомнения в американском обществе. Все из-за состояния здоровья действующего главы государства. О проблеме уже открыто говорят СМИ. Так, на телеканале Fox News вышел сюжет, в котором утверждается, что Байден буквально теряет дар речи.

Могут ли Байдена отстранить от занимаемой должности из-за возможных проблем со здоровьем? И в каких случаях президент Штатов может досрочно лишиться полномочий? На эти вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» ответил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

По его словам, предусмотрены лишь четыре основания досрочного прекращения полномочий американского президента. Все они прописаны в 25-й поправке к Конституции США: смерть, отставка по собственному желанию, импичмент и неспособность осуществлять полномочия (например, по состоянию здоровья).

В случае с Байденом речь может идти о последнем пункте. При этом, как подчеркивает эксперт, заключение о неспособности президента управлять страной может вынести только специально созданная медицинская комиссия.

— Если состояние здоровья такое, что оно вообще не позволяет действующему президенту США функционировать, то произойдет отстранение от власти и передача ее вице-президенту. Но без всякого суда или голосования, как в случае с импичментом, — объяснил Рогулев.

Что со здоровьем Джо Байдена

В феврале этого года Джо Байден прошел регулярный медицинский осмотр. По его итогам лечащий врач президента заявил, что тот «остается здоровым и энергичным 80-летним мужчиной, который в состоянии выполнять свои обязанности».

Однако через несколько дней после оглашения результатов осмотра бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон выразил сомнения в их достоверности. По его словам, Белый дом утаивает правду о состоянии президента, в то время как «большинство американцев видят, что психическое здоровье Байдена находится в полном упадке». Джексон потребовал, чтобы действующий президент прошел тест на когнитивные способности.

До него с таким же требованием выступила конгрессвумен Клаудия Тенни, заявившая, что Байдена «де-факто отстранили от власти из-за когнитивных проблем».

— Он напоминает мне восковую фигуру мадам Тюссо. Он выходит, его заводят, и он излагает тезисы, которые ему преподносит его теневое правительство, персонал, стоящий за ним, — сказала Тенни в октябре 2022 года.

Почву для разговоров о «когнитивных проблемах» Байдена дают регулярные странности в его поведении. Вот лишь некоторые из них:

— назвал НАТО угрозой для США (июнь 2022 г.);

— перепутал Швейцарию и Швецию (июнь 2022 г.);

— призвал сохранить в памяти «честь холокоста» (июль 2022 г.);

— потерялся в пространстве во время выступления (сентябрь 2022 г.);

— разговаривал с умершей конгрессвумен Джеки Валорски (сентябрь 2022 г.);

— перепутал Украину с Ираком (ноябрь 2022 г.);

— с усмешкой прокомментировал смерть двух американских детей от наркотиков (март 2023 г.).