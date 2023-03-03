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Приметы и советы

Американский ведущий заявил, что Байден теряет способность говорить

Лейла Алиева
В мире
Американский ведущий заявил, что Байден теряет способность говорить
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден теряет способность говорить. Об этом в пятницу, 3 марта, заявил телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News.

— Мы показали миллион подобных отрывков за последние годы. Можем показать еще миллион, потому что Джо Байден разговаривает так каждый день. На данный момент он вот так разговаривает. Он теряет способность говорить, — отметил он.

Журналист добавил, что у Байдена осталось мало умственных и физических сил для управления страной. Однако из-за того, что такие изменения являются естественным процессом, американцам «приказано» игнорировать это.

Бывший врач Белого дома ранее также заявил, что Джо Байден представляет опасность для США. По его мнению, изменения в когнитивных функциях первого лица государства могут привести к полномасштабной войне с РФ и КНР и гибели людей. «Вечерняя Москва» обсудила с психиатром, психотерапевтом Елизаветой Жестковой, может ли быть поведение Байдена опасным для Америки.

Байден вот уже два года возглавляет США, но даже за этот небольшой промежуток времени на его счету накопилось немало комических и странных ситуаций. «ВМ» вспомнила самые курьезные случаи с участием американского лидера и узнала у врача, является ли это последствием недуга.

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