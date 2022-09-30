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Президент Соединенных Штатов Джо Байден вновь «потерялся» в пространстве после выступления на телевидении в четверг, 29 сентября.

Как пишет газета «Известия», американский лидер, подведя итог под своей речью в ходе конференции по поводу урагана в штате Флорида, развернулся не в ту сторону и с потерянным выражением лица направился «здороваться» с присутствующими в одном из офисов, где состоялось выступление.

Накануне Байден в ходе другой пресс-конференции обратился к американской конгрессвумен Джеки Валорски, однако не учел, что она скончалась в августе. Читатели местной газеты USA Today не прошли мимо и отреагировали на оговорку американского лидера.

После инцидента с американским лидером одна из журналисток попросила пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировать странное поведение президента Соединенных Штатов. Она резко осадила журналистку, заявив, что сейчас не ее очередь задавать свой вопрос. Позднее Жан-Пьер объяснила случай тем, что Байден «постоянно думает о Валорски».