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Приметы и советы

Дерматологи назвали три этапа ухода за лицом, которые помогут сохранить молодость

Ника Комкова
Общество
Дерматологи назвали три этапа ухода за лицом, которые помогут сохранить молодость
Фото: Pexels

Ритуал утреннего умывания — не только способ взбодриться, но и отличная мера профилактики старения, пишет американское издание She Finds. Эксперты посоветовали добавить к очищению лица еще два этапа: они помогут вернуть коже упругость, сияние и предотвратить появление морщин.

Шаг № 1: очищение

Процедуры ухода должны учитывать циркадный ритм кожи, объяснила дерматолог Анджела Кейси. По ее словам, в это время кожа завершает фазу ночного отдыха и восстановления:

— Проницаемость кожи в утренние часы меньше в сравнении с вечерними. Проникновение гидрофильных и липофильных соединений достигает максимума ранним утром.

Поэтому первый шаг в любом антивозрастном уходе — умывание сбалансированным по рН нежным очищающим средством с использованием теплой воды. Этот шаг удаляет остатки пота и загрязнений, которые скопились за ночь.

Шаг № 2: сыворотка с витамином С

Тренер по борьбе со старением кожи Гэбриэль Риченс посоветовала наносить сыворотку с витамином С непосредственно после умывания и перед нанесением увлажняющего крема.

— Сыворотка с витамином С — важнейший этап утреннего ухода для борьбы со старением, независимо от возраста или типа кожи, — отметила специалист.

По ее словам, сыворотка защищает от воздействия окружающей среды, делает цвет лица ровным и сияющим, ускоряет выработку коллагена, который укрепляет кожный барьер и разглаживает морщины.

Знание своего типа кожи (жирный, сухой или комбинированный) поможет найти подходящее косметическое средство:

— При повышенной чувствительности стоит начать с низкой концентрации в 5–10 процентов и постепенно повышать. Нормальная, сухая, жирная или зрелая кожа могут выдержать более насыщенные составы. Оптимальное соотношение для большинства типов составляет около 15–20 процентов.

Шаг № 3: увлажняющий крем с SPF

Доктор Луиджи Л. Полла призвала использовать увлажняющий крем с SPF каждый день, 365 дней в году, независимо от погоды, температуры или активности.

По словам эксперта, солнцезащитный крем стоит наносить, даже если человек находится в помещении, так как солнечные лучи могут воздействовать через окна, также есть риск, что понадобится в спешке выбежать на улицу по делам.

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