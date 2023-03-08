МИД Германии отреагировал на новые данные о диверсиях на «Северных потоках»

Фото: Pixabay

Берлин сделает выводы о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» после завершения официального расследования. Об этом в среду, 8 марта, сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

— Сначала нужно дождаться результатов расследования компетентных органов. Как правительство, мы можем сделать оценку на основе этих выводов, мы не можем делать поспешных выводов из сообщений СМИ, — заявила Бербок, чьи слова приводит издание Anadolu.

Накануне газета The New York Times опубликовала материал, в котором сообщается о новых разведданных по вопросу подрывов трубопроводов. По данным издания, диверсии на «Северных потоках» могла осуществить проукраинская группировка. При этом она якобы действовала без ведома правительства страны.

Позже британская газета Times сообщила, что разведка западных стран знает имя предполагаемого спонсора диверсии на «Северных потоках». Спустя неделю после теракта специалисты сообщили скандинавской делегации в Брюсселе, что к инциденту причастна Украина.