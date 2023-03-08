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Швейцарские банки пожаловались на уход китайских клиентов из-за санкций против России

Евгений Силаев
В мире
Швейцарские банки пожаловались на уход китайских клиентов из-за санкций против России
Фото: Pixabay

После введения санкций в отношении России клиенты из Китая перестали хранить деньги в швейцарских банках. Об этом в среду, 8 марта, сообщило издание Financial Times.

По информации издания, китайские клиенты опасаются, что их средства могут быть заморожены по аналогии с активами россиян после введения ограничений. Из-за этого они предпочитают не открывать счета в швейцарских банках.

— У меня есть статистические данные о том, что буквально сотни клиентов, которые хотели открыть счета, теперь этого не делают, — рассказал представитель одного из банков, чьи слова приводят «Известия».

12 февраля второй крупнейший банк Швейцарии Credit Suisse заморозил российские активы на сумму 17,6 миллиарда франков, что эквивалентно более чем 19 миллиардам долларов. Известно, что сумма оказалась значительно больше, чем официально заблокированная властями: 7,5 миллиарда франков.

В свою очередь политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве» о четырех причинах краха антироссийских санкций. По его словам, основным поводом для провала ограничений стал масштаб экономики России.

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