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Музей Победы представил выставку к Международному женскому дню

Евгений Силаев
Город
Музей Победы представил выставку к Международному женскому дню
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы к Международному женскому дню открылась выставка, посвященная железнодорожнице, Герою Социалистического Труда Елене Чухнюк. Об этом в среду, 8 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

— В годы Великой Отечественной войны женщины наравне с мужчинами отважно сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу. В ноябре 1943 года женщинам впервые было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Среди первых награжденных была старший машинист паровоза особого резерва Елена Мироновна Чухнюк, — рассказали в Музее Победы.

Гостям экспозиции будут представлены фотографии времен Великой Отечественной войны, железнодорожная военная форма, книга «Машинист-героиня Елена Чухнюк», нагрудный знак «Почетному железнодорожнику» и другие экспонаты. Кроме того, благодаря мультимедийному экрану посетители смогут больше узнать о биографии Чухнюк, а также ознакомиться с архивными документами.

В Международный женский день Музей Победы также представит онлайн-программу о празднике. Желающие смогут принять участие в викторине «Женщины Великой Победы».

Международный женский день Выставки Музей Победы
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