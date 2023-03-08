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«Чей был выбор?»: Пригожин возмутился появлением Лободы на шоу «Голос»

Евгений Силаев
Общество
«Чей был выбор?»: Пригожин возмутился появлением Лободы на шоу «Голос»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Появление певицы Светланы Лободы в шоу «Голос. Дети» стало шоком для Иосифа Пригожина. Продюсер считает засилье украинских артистов на отечественном телевидении диверсией против России.

— Вспомним, кто у нас сидел в шоу «Голос. Дети». Лобода. Чей был выбор, кто ее привел?! У меня складывается ощущение, что кто-то за кадром в творческой кооперации устраивал травлю и диверсию против собственной страны, — вспомнил Пригожин в беседе с News.ru.

Кроме того, продюсер вспомнил, как на Евровидение от России поехала певица Анастасия Приходько, которая отличалась русофобскими высказываниями. Вместо нее предлагали кандидатуру певицы Валерии, однако ее отклонили. Этого, по словам продюсера, он никогда не простит.

Также Пригожин вспомнил, как певицу Валерию не хотели пускать на «Фабрику звезд». По его словам, соответствующий ультиматум выдвинула Первому каналу Алла Пугачева.

Помимо этого, именитый продюсер раскрыл тайну, которую долго скрывал от общественности. Пригожин признался, что в 1990-е сотрудничал с экс-солистом «Парка Горького» Николаем Носковым. Несмотря на потерю более трех миллионов долларов, продюсер не держит зла на своего бывшего подопечного.

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