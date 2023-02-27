«Он остался должен»: Пригожин признался, что помогал раскручивать Носкова

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Продюсер Иосиф Пригожин приоткрыл секрет из 1990-х годов. Оказалось, супруг певицы Валерии сотрудничал с экс-солистом «Парка Горького» Николаем Носковым, но этот факт долгое время держался в секрете.

— Клипы снимали, песни записывали — это я все оплачивал. Он остался должен, свалил в Тибет, потом с ним случилось несчастье. Я не стал обращать на это внимания. Но факт остается фактом, — рассказал Пригожин в эфире шоу «Злые языки» на Rutube.

По словам продюсера, в Носкова было вложено более трех миллионов долларов. Несмотря на это, Пригожин не держит зла на экс-подопечного.

В январе стало известно, что сын и дочь Пригожина Дмитрий и Даная лишились двух квартир в Москве. Наследник продюсера два раза подавал иски в суд, но оба раза безуспешно.

В декабре прошлого года Иосиф Пригожин и телеведущая Лера Кудрявцева устроили небольшую шуточную драку во время съемок шоу «Звезды сошлись». Продюсер поделился кадрами, на которых он сидит с коллегой в студии. В шутливой форме звезды стали бить друг друга по голове.