«Мы как дети»: Ивлеева раскрыла причины конфликта с Айзой

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Блогер Настя Ивлеева с 2020 года не общается с Айзой Ай, бывшей супругой рэпера Гуфа. На YouTube-шоу «Контакты» телеведущая раскрыла причины конфликта.

По словам знаменитости, все началось из-за неосторожно сказанных слов в Сети. После этого блогер вместе с подругой и коллегой по цеху Юлией Коваль поехала к Айзе извиняться, однако ее усилия не оценили должным образом.

— Мы приехали к ней извиняться с цветами! И нам не понравилось, что она как будто бы не прониклась этим нашим поступком. Мы как дети, ты знаешь, мне тридцать лет. Я, взрослая баба, приезжаю извиняться перед Айзой за какую-то фигню с цветами, — рассказала блогер.

По словам Ивлеевой, после этого общение между звездами закончилось. Запланированный звонок экс-жене Гуфа был отложен.

В январе телеведущий Михаил Шац* поделился подробностями ссоры с актером Андреем Бочаровым. По его словам, подобные расколы можно встретить в любой ячейке общества. Особенно сильно они проявляются в семьях, где младшее и старшее поколения не могут понять друг друга.

* Михаил Шац — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.