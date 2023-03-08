Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Мы как дети»: Ивлеева раскрыла причины конфликта с Айзой

Евгений Силаев
Общество
«Мы как дети»: Ивлеева раскрыла причины конфликта с Айзой
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Блогер Настя Ивлеева с 2020 года не общается с Айзой Ай, бывшей супругой рэпера Гуфа. На YouTube-шоу «Контакты» телеведущая раскрыла причины конфликта.

По словам знаменитости, все началось из-за неосторожно сказанных слов в Сети. После этого блогер вместе с подругой и коллегой по цеху Юлией Коваль поехала к Айзе извиняться, однако ее усилия не оценили должным образом.

— Мы приехали к ней извиняться с цветами! И нам не понравилось, что она как будто бы не прониклась этим нашим поступком. Мы как дети, ты знаешь, мне тридцать лет. Я, взрослая баба, приезжаю извиняться перед Айзой за какую-то фигню с цветами, — рассказала блогер.

По словам Ивлеевой, после этого общение между звездами закончилось. Запланированный звонок экс-жене Гуфа был отложен.

В январе телеведущий Михаил Шац* поделился подробностями ссоры с актером Андреем Бочаровым. По его словам, подобные расколы можно встретить в любой ячейке общества. Особенно сильно они проявляются в семьях, где младшее и старшее поколения не могут понять друг друга.

* Михаил Шац — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Знаменитости ссора Настя Ивлеева Айза Анохина
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Меньше работаем, больше отдыхаем: как реформа о пятидневной рабочей неделе изменила жизнь населения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Старикам здесь нет места: жаль, что наше общество перенимает все плохое от «цивилизации»

Александр Лосото
Александр Лосото

Со следующего учебного года в России будут готовить юристов для лечебных учреждений

Евгений Марчелли
Евгений Марчелли

Театр Моссовета готовит к столетнему юбилею новые спектакли

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Добрые плоды просвещения

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Зачем нужен закон, упрощающий оформление на работу детей от 14 лет?

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Отец народов, победитель, тиран: каким был Иосиф Сталин

Все мнения
О проекте