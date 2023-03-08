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Приметы и советы

Дуда: Уничтожение «Северных потоков» полезно для Европы

Евгений Силаев
В мире
Дуда: Уничтожение «Северных потоков» полезно для Европы
Фото: president.pl

Уничтожение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» может быть полезным для Европы. Об этом в среду, 8 марта, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу CNN.

Во время разговора журналист спросил у польского лидера о версии подрыва «Северных потоков», выдвинутую The New York Times. Дуда подчеркнул, что не может об этом рассуждать.

— Я не знаю, можно ли говорить о том, что это была проукраинская диверсия. Но я скажу, что если «Северный поток» прекратит существование, то для Европы это будет выгодно, будет полезно, — заявил Дуда, чьи слова приводят «Известия».

По мнению политика, Россия использовала газ для доминирования в Европе. По его словам, он спокойно ждет окончания официального расследования.

Накануне The New York Times опубликовала материал, в котором сообщается о новых разведданных по вопросу подрывов трубопроводов. По данным издания, диверсии на «Северных потоках» могла осуществить проукраинская группировка. При этом она якобы действовала без ведома правительства страны.

Совет национальной безопасности Белого дома не стал подтверждать версию NYT. В ведомстве отметили, что для этого у них нет оснований.

Польша Анджей Дуда Европа Северный поток
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