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«Торпедо» сравняло счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина

Евгений Силаев
Спорт
«Торпедо» сравняло счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» обыграл в овертайме столичное «Динамо» и сравнял счет в серии. Встреча прошла в Москве в среду, 8 марта, в рамках Кубка Гагарина.

В первом периоде хозяева уверенно вырвались вперед благодаря шайбам Джордана Уила и Эрика О’Делла. Однако до перерыва нижегородцы отыгрались усилиями Сергея Гончарука и Максима Федотова.

Во втором периоде Уил и Гончарук обменялись заброшенными шайбами. В третьем игровом отрезке гости вышли вперед благодаря голу Антона Сизова, однако Дмитрий Решетников перевел игру в овертайм.

Дополнительное время ознаменовалось шайбой Даниила Бокуна, который принес победу «Торпедо». Счет по итогам серии стал 2:2. Пятый матч между командами пройдет в Нижнем Новгороде 10 марта.

5 марта нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой столичного клуба со счетом 8:3. Сам Овечкин забросил две шайбы и сделал голевую передачу.

В то же время бывший одноклубник Овечкина Дмитрий Орлов заявил, что был в шоке от его обмена в «Бостон Брюинз». По словам российского хоккеиста, о своем решении клуб сообщил ему перед очередным матчем НХЛ.

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