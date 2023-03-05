Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Овечкин признан лучшим игроком матча «Сан-Хосе» — «Вашингтон»

Евгений Белоусов
Спорт
Овечкин признан лучшим игроком матча «Сан-Хосе» — «Вашингтон»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе Шаркс».

Встреча, которая прошла в ночь на 5 марта, завершилась победой столичного клуба со счетом 8:3. Сам Овечкин забросил две шайбы и сделал голевую передачу.

Таким образом, на данный момент в активе россиянина Александра Овечкина 815 шайб в карьере в НХЛ, он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только Уэйну Гретцки (894).

2 января Национальная хоккейная лига определила лучших игроков по итогам декабря. Первой звездой месяца стал Александр Овечкин, который в 15 матчах месяца записал на свой счет 13 шайб и отдал девять голевых передач. Спортсмен за декабрь сделал два хет-трика в ворота «Монреаля» и «Чикаго».

В декабре Овечкин дал интервью американскому телеканалу на русском языке. Сразу после матча иностранный журналист задал вопрос спортсмену, хочет ли он что-нибудь передать своим родителям. В ответ на это Овечкин признался в любви своей семье на русском языке.

Хоккей Россия США Александр Овечкин НХЛ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Автомобиль нужен все меньше: в Москве в 2022 году впервые в истории снизилось количество машин

Ксения Муравьева
Ксения Муравьева

8 Марта близко-близко: День солидарности женщин за равные права стал фестивалем женской красоты

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Число туристов продолжит расти: чем Москва привлекает путешественников

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Халява заканчивается: Зеленскому пора задуматься о распродаже остатков самостийной родины

Александр Лосото
Александр Лосото

Хватит быть иждивенцами: после зимнего перерыва возобновился чемпионат России по футболу

Сергей Конахевич
Сергей Конахевич

Бережно храним историю: район Южное Тушино богат на самые разные необычные объекты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Все мнения
О проекте