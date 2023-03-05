Овечкин признан лучшим игроком матча «Сан-Хосе» — «Вашингтон»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе Шаркс».

Встреча, которая прошла в ночь на 5 марта, завершилась победой столичного клуба со счетом 8:3. Сам Овечкин забросил две шайбы и сделал голевую передачу.

Таким образом, на данный момент в активе россиянина Александра Овечкина 815 шайб в карьере в НХЛ, он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только Уэйну Гретцки (894).

2 января Национальная хоккейная лига определила лучших игроков по итогам декабря. Первой звездой месяца стал Александр Овечкин, который в 15 матчах месяца записал на свой счет 13 шайб и отдал девять голевых передач. Спортсмен за декабрь сделал два хет-трика в ворота «Монреаля» и «Чикаго».

В декабре Овечкин дал интервью американскому телеканалу на русском языке. Сразу после матча иностранный журналист задал вопрос спортсмену, хочет ли он что-нибудь передать своим родителям. В ответ на это Овечкин признался в любви своей семье на русском языке.