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Тела пенсионерки и ее сына обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Тела пенсионерки и ее сына обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Окская улица Карта всех событий

На юго-востоке столицы в квартире жилого дома обнаружены тела пенсионерки и ее сына. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 9 марта.

По словам собеседника «ВМ», в квартире на Окской улице проживали 79-летняя женщина и ее 40-летний сын. Мужчина страдал детским церебральным параличом и передвигался на коляске. За ним присматривала работавшая в психиатрической больнице мать.

В последнее время в квартире погибших было очень тихо, постоянно горел свет, а также неприятно пахло. В связи с этим обеспокоенные соседи вызвали полицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб вскрыли дверь и обнаружили в квартире тела погибших. Экспертиза показала, что пенсионерка умерла около месяца назад, а через несколько дней скончался ее сын, который не смог самостоятельно о себе позаботиться.

Несколько дней назад в квартире жилого дома на юго-западе столицы обнаружили два тела. Сотрудники правоохранительных органов предположили, что хозяев квартиры убили: на полу было битое стекло и следы крови.

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