СМИ: Врачи заподозрили отравление у актера Гармаша

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Актер Сергей Гармаш вызвал себе скорую помощь. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что медики проводят осмотр актера и оценивают целесообразность его госпитализации. По предварительному диагнозу, у Гармаша отравление, передает Mash.

Депутат законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов, который якобы отравился мухоморами и попал в московскую больницу, сообщил, что употреблял биологически активные добавки (БАД) для поддержки организма.

Парламентарий добавил, что после принятия БАДа уснул, но спал тревожно. Его невеста испугалась и вызвала скорую.

Он подчеркнул, что имеет «много вопросов к скорой помощи», которая разгласила врачебную тайну и персональные данные о нем, как о пациенте.