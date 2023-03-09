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Политолога Демури Воронина приговорили к 13 годам колонии строгого режима

Степан Жирнов
Происшествия
Политолога Демури Воронина приговорили к 13 годам колонии строгого режима
Фото: shutterstock

Политолога Демури Воронина приговорили к 13 годам и трем месяцам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом стало известно в четверг, 9 марта.

Московский городской суд признал вину политолога, сообщил Telegram-канал Shot. Мужчина проходил соучастником по делу журналиста Ивана Сафронова. По версии следствия, последний передал Воронину закрытую информацию о деятельности Вооруженных сил РФ в Сирии, которую тот переслал представителям Цюрихского университета и немецкой разведке.

Ранее стало известно, что самого Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии. О том, как развивались события вокруг уголовного дела бывшего советника главы Роскосмоса, — в материале «Вечерней Москвы».

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