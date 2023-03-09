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Москвичей предупредили о 20-градусных морозах и ледяном дожде в выходные

Евгений Жуков

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Погода в Москве
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Москвичей предупредили о 20-градусных морозах и ледяном дожде в выходные
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Январские морозы до минус 20 градусов придут в Московский регион в ночь на субботу, 11 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По информации эксперта, поздним вечером 11 марта также местами пройдет ледяной дождь. Тишковец выразил мнение, что конец текущей недели в Центральной России в метеорологическом отношении будет очень сложным.

Так, в период с пятницы, 10 марта, до середины субботы, 11 марта, в связи с пришедшим скандинавским антициклоном образуется «окно погоды»: в это время обойдется без осадков, а погода будет солнечной, но достаточно морозной.

Тишковец отметил, что если в ночь на пятницу воздух остынет до минус 5–10 градусов, то уже в ночь на субботу ударят «настоящие январские морозы». В Москве будет минус 10–12 градусов, а на севере и северо-востоке Подмосковья температура может понизиться до минус 15–20 градусов, передает РИА Новости.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве» о «погодной лихорадке» в ближайшие выходные. Диапазон колебания температуры составит почти 20 градусов.

Евгений Тишковец Московская область Москва Погода
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