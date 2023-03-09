Собянин рассказал о начале ремонтных работ в театре Олега Табакова на Чистых прудах
Специалисты приступили к капитальному ремонту в «Табакерке» — театре Олега Табакова. Об этом в четверг, 9 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— После ремонта театр станет более технологичным: появятся современный постановочный свет, звук, сценическая механизация, технологическое телевидение и видеопроекция. Улучшат шумоизоляцию, которая раньше была недостаточной, — сказал глава города.
В настоящее время театр великого артиста занимает подвал и первый этаж дома на улице Чаплыгина, построенного в начале прошлого столетия. История самой «Табакерки» началась больше 40 лет назад, когда Табаков отыскал бывший угольный склад, где будущим актерам разрешили практиковаться.
Сегодня это здание является объектом культурного наследия столицы. В связи с этим капитальные стены и своды подвала будут отреставрированы, а сохранившуюся потолочную лепнину приведут в порядок.
Помещения театра полностью будут обновлены, однако камерность все же сохранится — в зрительном зале будет всего 119 мест, написал Собянин в Telegram-канале.
В конце февраля завершился капитальный ремонт дома, в котором жил народный артист Вячеслав Тихонов.