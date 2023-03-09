Собянин рассказал о начале ремонтных работ в театре Олега Табакова на Чистых прудах

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Москва, улица Чаплыгина, 1Ас1 Карта всех событий

Специалисты приступили к капитальному ремонту в «Табакерке» — театре Олега Табакова. Об этом в четверг, 9 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— После ремонта театр станет более технологичным: появятся современный постановочный свет, звук, сценическая механизация, технологическое телевидение и видеопроекция. Улучшат шумоизоляцию, которая раньше была недостаточной, — сказал глава города.

1/2 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 2/2 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В настоящее время театр великого артиста занимает подвал и первый этаж дома на улице Чаплыгина, построенного в начале прошлого столетия. История самой «Табакерки» началась больше 40 лет назад, когда Табаков отыскал бывший угольный склад, где будущим актерам разрешили практиковаться.

Сегодня это здание является объектом культурного наследия столицы. В связи с этим капитальные стены и своды подвала будут отреставрированы, а сохранившуюся потолочную лепнину приведут в порядок.

Помещения театра полностью будут обновлены, однако камерность все же сохранится — в зрительном зале будет всего 119 мест, написал Собянин в Telegram-канале.

В конце февраля завершился капитальный ремонт дома, в котором жил народный артист Вячеслав Тихонов.