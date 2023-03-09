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Россия ввела санкции против 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии

Евгений Жуков
В мире
Россия ввела санкции против 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии
Фото: МИД РФ

Россия запретила въезд для 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди них — министры, депутаты парламентов и общественные деятели. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД в четверг, 9 марта.

— Принято решение о включении в российский «стоп-лист» наиболее враждебно настроенных к нашей стране министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии, — говорится в сообщении.

Данный шаг, как уточняется, стал ответом на активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против России, вмешательство во внутренние дела, а также разжигание русофобских настроений.

Фигуранты списка причастны к «варварской кампании» по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, гонениям русскоязычного населения, переписыванию истории, героизации нацизма и линии по эскалации конфликта на Украине, передает сайт МИД.

Россия 8 февраля расширила санкции против США и закрыла на постоянной основе въезд в страну для 77 американцев. Меры коснулись не только самих политиков и чиновников, но и некоторых членов их семей.

Так, в санкционный список попали губернатор штата Алабама Эллен Айви, губернатор Северной Дакоты Даг Бергам, а также председатель Федеральной избирательной комиссии США Аллен Дикерсон.

Санкции Прибалтика Россия МИД РФ
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