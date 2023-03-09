Электрички задерживаются на Павелецком направлении МЖД из-за инцидента с человеком

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Павелецкое направление Московской железной дороги, платформа Чертаново Карта всех событий

Из-за травмирования человека электричкой у платформы Чертаново несколько пригородных поездов следуют с опозданием на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе магистрали в четверг, 9 марта.

Инцидент, по предварительной информации, произошел в 18:00 при переходе человеком путей перед близко идущим поездом № 6528 Аэропорт Домодедово — Москва.

МЖД принимает меры для сокращения опоздания задержанных поездов, передает агентство городских новостей «Москва».

9 марта на станции «Киевская» Кольцевой ветки столичного метрополитена 15-летнего подростка столкнули на пути прямо перед приближающимся поездом. Злоумышленника задержали. Что известно к данному часу о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».