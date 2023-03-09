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Львенка без документов изъяли у автомобилиста в Москве

Евгений Жуков
Происшествия
Львенка без документов изъяли у автомобилиста в Москве
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы
Москва, улица Герасима Курина Карта всех событий

На улице Герасима Курина правоохранители остановили 35-летнего автомобилиста, в салоне машины был обнаружен самец азиатского льва. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 9 марта.

Какой-либо документации, подтверждающей законность владения животным, мужчина не предъявил. По его словам, львенка он приобрел безвозмездно в другом российском регионе, после чего перевез его в Москву, и некоторое время животное проживало с ним в квартире.

Вопрос об ответственности мужчины находится на контроле природоохранной прокуратуры. Львенок же был передан в центр реабилитации диких животных для его дальнейшего обследования и содержания.

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств приобретения, содержания и перевозки детеныша хищного млекопитающего.

Азиатский лев занесен в перечень видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Теленка, которого изъяли у американки на Красной площади, в феврале поместили в Центр реабилитации диких животных на карантин под контролем ветеринаров.

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