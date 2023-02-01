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Изъятого у американки на Красной площади теленка передали на реабилитацию

Никита Худяков
Происшествия
Изъятого у американки на Красной площади теленка передали на реабилитацию
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Москва, Красная площадь Карта всех событий

Теленка, которого изъяли у американки на Красной площади, поместили в Центр реабилитации диких животных на карантин под контролем ветеринаров. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

— Теленка отвезли в Центр реабилитации диких животных и поместили на карантин. Это телочка, она совсем маленькая и слабая, ей около месяца отроду. Конечно, ей в таком возрасте нельзя гулять долго на морозе, — цитирует Бурмистрова агентство городских новостей «Москва».

По его словам, сельскохозяйственные животные не предназначены для прогулок в зимнюю погоду. В данный момент животное находится на контроле у ветеринаров.

Ранее появилась информация, что американка Алисия Дей купила теленка в Ярославской области и собиралась транзитом отправить его в Кировскую область. Перед этим девушка хотела показать животному столицу. Правоохранительные органы задержали иностранку и составили два административных протокола, по статьям о «Нарушении установленного порядка организации пикетирования», а также «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Подобные акции иностранка устраивает не в первый раз. Подробнее об этом читайте в материале «ВМ».

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