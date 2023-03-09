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Путин провел телефонные переговоры с президентом Египта ас-Сиси

Василий Плиткин
Политика
Путин провел телефонные переговоры с президентом Египта ас-Сиси
Фото: Администрация президента РФ

Cостоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 9 марта.

— Обе стороны отметили поступательное развитие традиционно дружественных и обоюдовыгодных связей в торгово-экономической и гуманитарной областях в соответствии с положениями Договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве между Россией и Египтом, — говорится в сообщении.

Помимо этого, Путин изложил ас-Сиси подходы Москвы к пакету стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте из России продовольствия и удобрений на мировые рынки. Российский лидер, как уточняется, акцентировал необходимость их комплексного выполнения.

Главы государств также условились продолжить координацию усилий по урегулированию кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, передает сайт Кремля.

Владимир Путин 6 марта провел телефонный разговор с лидером Ирана Ибрахимом Раиси. Главы двух стран обсудили вопросы двустороннего взаимодействия между государствами, а также затронули тему реализации совместных инфраструктурных проектов.

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