Толкнувший подростка под поезд в метро Москвы мужчина раскаялся в содеянном

Фото: АГН Москва

Мужчина 1961 года рождения, толкнувший подростка под поезд в метро Москвы, сознался в содеянном и раскаялся. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Мальчика толкнул на рельсы. Сам не понимаю... конфликтной ситуации не было, — признался мужчина.

Несмотря на раскаяние, он затруднился ответить на вопрос о том, с какой целью толкнул подростка. Однако при этом задержанный отметил, что сделал это осознанно и понимал, что тот может погибнуть, передает Telegram-канал «МВД Медиа».

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9 марта на станции «Киевская» Кольцевой ветки метрополитена 15-летнего подростка столкнули на пути прямо перед приближающимся поездом. Злоумышленника задержали, что известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».