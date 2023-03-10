Гастроэнтеролог Богомолов назвал причину госпитализации «опьяневшего от йогурта» школьника

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Причиной госпитализации «опьяневшего от йогурта» 11-летнего школьника могло стать отравление. Об этом в пятницу, 10 марта, в беседе с «Вечерней Москвой» заявил врач-гастроэнтеролог Павел Богомолов.

— Ситуация больше вероятна для бактериальной инфекции или отравления. Если в продукте есть ротавирус и ребенок его съедает, случается многократная рвота, головокружение, обезвоживание и диарея. Это и объясняет тяжесть состояния ребенка, — объяснил Богомолов.

Ранее врач-гастроэнтеролог заявил, что заболевание мальчика не могло привести к опьянению от кисломолочного продукта. По словам Богомолова, для такого эффекта должны быть сопутствующие факторы.

Случай, о котором идет речь, произошел 10 марта. На завтрак 11-летний школьник выпил йогурт и первое время чувствовал себя хорошо. Позднее, во время занятий, у подростка пошла кровь из носа, а также нарушилась моторика.

Школьника доставили в больницу. В крови подростка нашли этиловый спирт. По неуточненным данным, у мальчика диагностировали заболевание печени — жировой гепатоз.