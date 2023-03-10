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Приметы и советы

Около 1,8 тысячи машин премиум-класса эвакуировали за зиму в Москве

Никита Худяков
Город
Около 1,8 тысячи машин премиум-класса эвакуировали за зиму в Москве
Фото: Unsplash

В декабре 2022 года — феврале 2023 года в столице за неправильную парковку на спецстоянки было эвакуировано около 1,8 тысячи машин премиум-класса. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— От эвакуации за неправильную парковку не спасет даже люксовый бренд авто. За эту зиму эвакуаторы «Московского паркинга» переместили на спецстоянки около 1,8 тысячи машин премиум-класса: например, Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce, — говорится в сообщении.

Уточняется, что чаще всего нарушали правила парковки владельцы Mercedes — 313 раз, BMW — 263 раза и Porsche — 253 раза, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Московская административная дорожная инспекция в январе нынешнего года переместила 883 автомобиля на спецстоянки в ночное время. Уточняется, что нарушители правил дорожного движения получили штрафы в размере трех тысяч рублей и оплатили эвакуацию автомобиля.

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