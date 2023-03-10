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Приметы и советы

«Вплоть до остановки сердца»: чем опасны дефицит и избыток магния

Виктория Непомнищева

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Общество
Где содержится магний, какие симптомы указывают на дефицит и избыток, и почему это опасно
Фото: Pexels

Магний в организме человека выполняет множество функций. Он участвует в синтезе белка, поддержке уровня глюкозы, транспортировке ионов кальция и калия. От магния зависят функции нервов и мышц, структура костей, сердечный ритм и артериальное давление. Почему может возникнуть дефицит этого элемента и чем это опасно, «Вечерней Москве» рассказала врач-эндокринолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Анна Коновалова.

Почему может развиться дефицит

По словам специалиста, более 50 процентов магния находится в костях, остальное количество — в мягких тканях и менее 1 процента — в сыворотке крови. Именно поэтому сложно оценить его уровень в организме.

— Дефицит магния может развиваться при воспалительных заболеваниях кишечника из-за нарушения его всасывания, а также при некомпенсированном сахарном диабете, когда потери магния увеличиваются при повышенном диурезе. Еще нехватка этого минерала свойственна людям с алкогольной зависимостью, — отметила эндокринолог.

Симптомы дефицита магния

Проявлениями недостатка магния, по мнению врача, могут быть:

  • потеря аппетита;
  • тошнота;
  • рвота;
  • повышенная утомляемость;
  • чувство онемения, покалывания;
  • судороги;
  • нарушения сердечного ритма.

— Тяжелый дефицит магния приводит к снижению уровня кальция и калия, — уточнила Коновалова.

Кто находится в группе риска

В группе риска, как рассказала эндокринолог, находятся пожилые люди и пациенты любого возраста с перечисленными заболеваниями.

— Естественно, чем человек старше, тем выше у него риск наличия большого количества всевозможных заболеваний, которые могут повышать тот самый риск недостаточности или же дефицита магния. Таким образом, туда можно приоритетно причислять пожилых людей, но проблема не исключается в любом возрасте, — объяснила специалист.

В каких продуктах содержится

По мнению специалиста, магний — довольно распространенный элемент, который содержится во многих продуктах.

— Дефицит магния встречается крайне редко, потому что он есть в большинстве продуктов питания растительного и животного происхождения, — отметила Коновалова.

Среди них врач особенно выделила:

  • зеленые листовые овощи;
  • бобовые;
  • орехи;
  • цельные злаки;
  • молоко;
  • кисломолочные продукты;
  • яйца;
  • морепродукты.

— Потребность в магнии у большинства людей восполняется из продуктов питания, которые входят в повседневный рацион. Нет необходимости в регулярном приеме добавок или препаратов магния, — подчеркнула Коновалова.

Симптомы избытка магния

Избыток магния может возникнуть при бесконтрольном приеме препаратов и добавок с магнием. При этом употребление простых продуктов не может привести к такому состоянию, заметила врач.

Передозировка может проявляться:

  • тошнотой,
  • диареей,
  • спазмами в животе.

— При получении очень высоких доз возможно снижение давления, рвота, покраснение лица, задержка мочи, кишечная непроходимость, мышечная слабость, затруднение дыхания, нарушение ритма сердца — вплоть до его остановки, — предупредила Коновалова.

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