Где содержится магний, какие симптомы указывают на дефицит и избыток, и почему это опасно

«Вплоть до остановки сердца»: чем опасны дефицит и избыток магния
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Магний в организме человека выполняет множество функций. Он участвует в синтезе белка, поддержке уровня глюкозы, транспортировке ионов кальция и калия. От магния зависят функции нервов и мышц, структура костей, сердечный ритм и артериальное давление. Почему может возникнуть дефицит этого элемента и чем это опасно, «Вечерней Москве» рассказала врач-эндокринолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Анна Коновалова.
Почему может развиться дефицит
По словам специалиста, более 50 процентов магния находится в костях, остальное количество — в мягких тканях и менее 1 процента — в сыворотке крови. Именно поэтому сложно оценить его уровень в организме.
— Дефицит магния может развиваться при воспалительных заболеваниях кишечника из-за нарушения его всасывания, а также при некомпенсированном сахарном диабете, когда потери магния увеличиваются при повышенном диурезе. Еще нехватка этого минерала свойственна людям с алкогольной зависимостью, — отметила эндокринолог.
Симптомы дефицита магния
Проявлениями недостатка магния, по мнению врача, могут быть:
- потеря аппетита;
- тошнота;
- рвота;
- повышенная утомляемость;
- чувство онемения, покалывания;
- судороги;
- нарушения сердечного ритма.
— Тяжелый дефицит магния приводит к снижению уровня кальция и калия, — уточнила Коновалова.
Кто находится в группе риска
В группе риска, как рассказала эндокринолог, находятся пожилые люди и пациенты любого возраста с перечисленными заболеваниями.
— Естественно, чем человек старше, тем выше у него риск наличия большого количества всевозможных заболеваний, которые могут повышать тот самый риск недостаточности или же дефицита магния. Таким образом, туда можно приоритетно причислять пожилых людей, но проблема не исключается в любом возрасте, — объяснила специалист.
В каких продуктах содержится
По мнению специалиста, магний — довольно распространенный элемент, который содержится во многих продуктах.
— Дефицит магния встречается крайне редко, потому что он есть в большинстве продуктов питания растительного и животного происхождения, — отметила Коновалова.
Среди них врач особенно выделила:
- зеленые листовые овощи;
- бобовые;
- орехи;
- цельные злаки;
- молоко;
- кисломолочные продукты;
- яйца;
- морепродукты.
— Потребность в магнии у большинства людей восполняется из продуктов питания, которые входят в повседневный рацион. Нет необходимости в регулярном приеме добавок или препаратов магния, — подчеркнула Коновалова.
Симптомы избытка магния
Избыток магния может возникнуть при бесконтрольном приеме препаратов и добавок с магнием. При этом употребление простых продуктов не может привести к такому состоянию, заметила врач.
Передозировка может проявляться:
- тошнотой,
- диареей,
- спазмами в животе.
— При получении очень высоких доз возможно снижение давления, рвота, покраснение лица, задержка мочи, кишечная непроходимость, мышечная слабость, затруднение дыхания, нарушение ритма сердца — вплоть до его остановки, — предупредила Коновалова.