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Фестиваль единоборств пройдет в Петербурге в сентябре

Ирина Игнатенко
Общество
Фестиваль единоборств пройдет в Петербурге в сентябре
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Фонд развития спорта и содействия сохранению объектов культурного наследия им. В. А. Соловьева определил даты проведения Фестиваля единоборств — Турнира имени В. А. Соловьева.

— Этот турнир давно перерос статус соревнований. Мы вкладываем в него не только спортивную, но и образовательную и воспитательную составляющие, наша цель — помогать детям становиться чемпионами, — рассказал газете «Петербургский дневник» основатель фонда Антон Соловьев.

Спортивное мероприятие пройдет в Северной столице с 15 по 17 сентября. В первый день по традиции проведут серию мастер-классов для участников и всех желающих от титулованных чемпионов.

Второй и третий день будут посвящены соревновательному процессу. Имена спортсменов-участников пока держатся в секрете, но организаторы пообещали зрителям немало сюрпризов.

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