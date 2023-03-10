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МИД России сообщил о возвращении Меля после девяти лет в литовской тюрьме

Евгений Силаев
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МИД России сообщил о возвращении Меля после девяти лет в литовской тюрьме
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Россиянин Юрий Мель вернулся на родину после девяти лет, проведенных в литовской тюрьме. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Неоднократные обращения об отмене приговора или хотя бы его смягчении были цинично отклонены. Ослепленные жаждой политической мести литовские власти и судьи пренебрегли элементарными человеческими нормами, не приняв в расчет даже гуманитарный фактор — плохое состояние здоровья росгражданина, страдающего тяжелым заболеванием, — сказала дипломат.

Помимо этого, ему ужесточили наказание, увеличив срок на три года. Однако затем его удалось сократить на один год.

Дело против Меля, как уточняется, было сфабриковано литовскими властями. Судебный процесс над ним проходил с нарушениями международного права, подчеркнула Захарова.

Отмечается, что все время отбытия наказания дипломаты оказывали Мелю поддержку. После освобождения представители министерства сопроводили соотечественника до границы, передает сайт МИД.

Мель был осужден по «делу 13 января». Речь идет о событиях в Вильнюсе, когда произошли столкновения между сторонниками независимости Литвы и Вооруженными силами СССР. В результате происшествия погибли 16 человек, а еще 702 получили ранения.

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