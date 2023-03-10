Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В театре «Мюзик-Холл» пройдет концерт перед масштабной реконструкцией здания

Ирина Игнатенко
Общество
В театре «Мюзик-Холл» пройдет концерт перед масштабной реконструкцией здания
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В театре «Мюзик-Холл» 10 марта пройдет концерт «Шаг в будущее», приуроченный к началу масштабной реконструкции исторического здания.

Работы должны начаться в марте, последний раз их проводили там 40 лет назад. Завершить реконструкционные мероприятия планируется за три года.

Директор учреждения Юлия Стрижак выразила надежду, что здание в итоге превратится в центр театрального искусства, уникальное культурное пространство, которое будет востребовано жителями и гостями города.

Известно, что театр также сменит название. Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, уже принято решение, чтобы присвоить учреждению культуры имя Федора Шаляпина, передает газета «Петербургский дневник».

Новый трансформируемый зрительный зал создадут в Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Н. И. Сац. На главной сцене будет размещена подъемно-опускная площадка, которая сможет трансформировать зрительный зал: при необходимости часть кресел зала будет подниматься или скрываться.

Реконструкция Театры Санкт-Петербург
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Никита Миронов
Никита Миронов

Басаев их заждался: почему Украина перешла к тактике террора

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Уже не как предчувствие — как данность: вышел новый трейлер фильма «Вызов»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эксперимент продолжается: в семье Тепляковых родился еще один малыш, восьмой по счету

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Меньше работаем, больше отдыхаем: как реформа о пятидневной рабочей неделе изменила жизнь населения

Все мнения
О проекте