В театре «Мюзик-Холл» пройдет концерт перед масштабной реконструкцией здания

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В театре «Мюзик-Холл» 10 марта пройдет концерт «Шаг в будущее», приуроченный к началу масштабной реконструкции исторического здания.

Работы должны начаться в марте, последний раз их проводили там 40 лет назад. Завершить реконструкционные мероприятия планируется за три года.

Директор учреждения Юлия Стрижак выразила надежду, что здание в итоге превратится в центр театрального искусства, уникальное культурное пространство, которое будет востребовано жителями и гостями города.

Известно, что театр также сменит название. Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, уже принято решение, чтобы присвоить учреждению культуры имя Федора Шаляпина, передает газета «Петербургский дневник».

Новый трансформируемый зрительный зал создадут в Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Н. И. Сац. На главной сцене будет размещена подъемно-опускная площадка, которая сможет трансформировать зрительный зал: при необходимости часть кресел зала будет подниматься или скрываться.