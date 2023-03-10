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Здание Российского государственного архива кинофотодокументов открылось в Красногорске

Ирина Игнатенко
Общество
Здание Российского государственного архива кинофотодокументов открылось в Красногорске
Фото: РИА Новости

Уникальный корпус Российского государственного архива кинофотодокументов открылся в Красногорске. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В отстроенном здании архива, работа над которым началась в 2016 году, расположены читальные и выставочные пространства, места для хранения фотодокументов, а также кинозал на 200 мест.

В архиве установлена техника для оцифровки кинофотодокументов и контроля их состояния, а также пополнения электронной библиотеки длительного хранения. При этом в настоящее время в архиве содержатся более 1,2 миллиона фотодокументов с 1850-х годов, передает «Радио 1».

В новом корпусе специалисты смогут выполнять процессы цифровой записи фонограмм, а также реставрации и ультразвуковой чистки фотографий и документов, сообщает «360».

На Центральной аллее ВДНХ открылась фотовыставка, посвященная Международному женскому дню. В экспозиции собраны снимки столичного Главархива и фотофонда ВДНХ, на них изображены посетительницы и работницы выставки в 1950–1960-е годы. На фотографиях женщины гуляют и выбирают покупки, а также рассматривают экспонаты в павильонах.

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