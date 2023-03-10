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Более 55 тысяч москвичей посетили мероприятия «Мосприроды» минувшей зимой

Евгений Силаев
Общество
Более 55 тысяч москвичей посетили мероприятия «Мосприроды» минувшей зимой
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Москва, Новоясеневский тупик, 1с3 Карта всех событий

Более 55 тысяч горожан посетили мероприятия ГПБУ «Мосприрода» прошедшей зимой. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Всего за этот период в десяти экоцентрах Москвы прошло более двух тысяч мероприятий. Речь идет о мастер-классах, лекциях, экскурсиях, конкурсах и других активностях.

Весной для жителей и гостей столицы специалисты подготовили более 30 новых мероприятий, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы». Так, в экоцентре «Битцевский лес» пройдет мастер-класс по превращению ненужных вещей в полезные.

Посетители «Царской пасеки» смогут узнать об истории пчеловодства, посмотреть на разные виды ульев и увидеть, как живут пчелы. В экоцентре «Цветоводство» гости увидят необычный арт-павильон «Метаморфозы природы», голографический кинотеатр, пространство с ландшафтными экспозициями и четыре тематических арт-объекта.

С 3 по 7 марта в столице прошел экомарафон в честь Дня дикой природы. «Вечерняя Москва» писала, как столичные экологи работают над сохранением окружающей среды.

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