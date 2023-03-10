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Волочкова ответила Малиновской на слова о плохом влиянии Джигурды

Ирина Игнатенко
Общество
Волочкова ответила Малиновской на слова о плохом влиянии Джигурды
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Телеведущая Маша Малиновская в недавнем интервью отметила, что друг балерины Анастасии Волочковой — актер Никита Джигурда — проводит с артисткой слишком много времени, пагубно влияет на нее и вскоре «утянет на дно».

Эти заявления прокомментировала сама балерина. Она отметила, что не будет обращать внимания на слова людей, которых она не знает.

— А многие из этих бесконечных «судей», которые перемывают мне кости во всяких передачах, по факту являются сбитыми летчиками, — сказала балерина.

Волочкова добавила, что о ней постоянно распускают слухи, но ей нет до этого дела. Она подчеркнула, что живет «своей жизнью, творчеством» и потому «счастлива», передает Общественная служба новостей.

Джигурда и Волочкова уже несколько месяцев намекают фанатам на романтические отношения между ними. При этом Джигурда до сих пор состоит в официальном браке с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Марией Анисиной. Любовные похождения супруга с Волочковой спортсменка никак не комментирует.

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