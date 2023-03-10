Путин назначил нового посла России в Кувейте

Фото: Администрация президента РФ

Бывший глава российской дипломатической миссии в Судане Владимир Желтов назначен послом России в Кувейте. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин в пятницу, 10 марта.

Пост посла России в Кувейте с 2018 года занимал Николай Макаров. Указом от 10 марта Путин освободил его от занимаемой должности.

Также президент России назначил нового главу дипмиссии РФ в Судане. Им стал Андрей Черновол, отмечается на официальном портале правовой информации.

Новый посол страны в Кувейте Владимир Желтов находится на дипломатической службе с 1995 года. Он трудился на различных должностях в центральном аппарате Министерства иностранных дел.

Владимир Путин 6 марта подписал указ о назначении Алексея Гиричева на пост заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Также глава государства снял Гиричева с поста главы УФСИН по Владимирской области. Указ вступил в силу в день его подписания, 6 марта.