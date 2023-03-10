По факту избиения школьника на востоке Москвы возбуждено уголовное дело

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Москва, Новокосинская улица, 13А Карта всех событий

Возбуждено уголовное дело по факту избиения подростка в «Школе Новокосино» на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 10 марта.

По ее словам, СК возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

— Расследование дела находится на контроле в столичной прокуратуре, — резюмировала Нефедова.

Драка, о которой идет речь, произошла в четверг, 9 марта, в корпусе № 11, находящемся на Новокосинской улице в доме № 13а. В результате один из подростков был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой. Инцидент попал на видео, которое снял один из очевидцев произошедшего.

Известно, что эта драка — не первый конфликт между подростками. Ранее злоумышленник уже угрожал потерпевшему публичной расправой.