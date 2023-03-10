Рябков: Несерьезное отношение США к гарантиям безопасности ускорило старт СВО

Фото: МИД РФ

Несерьезное отношение США к предложенным Россией гарантиям безопасности ускорило решение о проведении специальной военной операции. Об этом в пятницу, 10 марта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По мнению дипломата, в последнее время отношения между странами остаются неблагоприятными. Теперь судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) зависит именно от Вашингтона, подчеркнул он.

— Мы могли бы вернуться к рассмотрению судьбы ДСНВ тогда, когда и если Соединенные Штаты начнут демонстрировать изменение своего общего деструктивного курса на российском направлении, — заявил Рябков в эфире интервью RT.

21 февраля президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию объявил о приостановке участия российской стороны в ДСНВ. По мнению главы государства, для возвращения к переговорам относительно упомянутого соглашения Москва должна четко понимать, каким образом учитывать ядерные арсеналы Франции и Великобритании.

Рябков заявил, что пересмотр решения России по приостановке участия в ДСНВ невозможен. По мнению дипломата, ситуация в мире, которая существовала в период разработки и подписания договора, кардинально отличается от нынешней.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» пояснил, почему Россия приостановила участие в ДСНВ.