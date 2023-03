«Поздно пить «Боржоми»: Рябков заявил о невозможности пересмотра решения по ДСНВ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Пересмотр решения России по приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) невозможен. Об этом в среду, 1 марта, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

— Есть такое английское выражение: "Too little too late". Его можно вольно перевести как «Поздно пить «Боржоми». Просто сейчас можно все что угодно произносить, делать хорошую мину при плохой игре. Мы все сказали, президент расставил точки над i, — сказал он.

По мнению дипломата, ситуация в мире, которая существовала в период разработки и подписания договора, кардинально отличается от нынешней. Российская сторона мириться с подобным не может, цитирует Рябкова РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию объявил о приостановке участия российской стороны в ДСНВ. По мнению главы государства, для возвращения к переговорам относительно упомянутого соглашения Москва должна четко понимать, каким образом учитывать ядерные арсеналы Франции и Великобритании.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» пояснил, почему Россия приостановила участие в ДСНВ. Эксперт обратил внимание на то, что Путин поднял тему ядерного оружия, когда страны Запада не отреагировали на предыдущие сигналы.