Собянин рассказал о поддержке столичной промышленности в 2023 году

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Столичным производителям было выделено свыше 107 миллионов рублей на лизинг с начала года. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Это треть от всего объема средств, выданных на эти цели в 2022 году, — сказал глава города.

Субсидии получили четыре производителя, занимающиеся мясной и хлебобулочной продукцией, агрегатами авиационных топливных, гидравлических и электрических систем, а также электронными решениями для автотранспорта.

1/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 2/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 3/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Глава города отметил, что эти предприятия создали две тысячи рабочих мест. Одним из получателей стал завод «Царицыно», который поставляет мясную продукцию почти в 340 российских городов.

Предприятие взяло в лизинг современное оборудование, поэтому теперь «Царицыно» сможет увеличить объем производства. Помимо возмещения затрат по лизингу, промышленные предприятия могут получить и другие виды субсидий размером до 100 и 200 миллионов рублей в год, написал Собянин в Telegram-канале.

В столице по итогам 2022 года увеличилось производство продуктов питания на 6,1 процента. Как сообщил Собянин, рост производства произошел благодаря московским мерам поддержки промышленности.