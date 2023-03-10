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Умерла актриса Ольга Катаева

Евгений Жуков
Общество
Умерла актриса Ольга Катаева
Фото: pixabay.com

Советская и израильская актриса театра и кино Ольга Катаева умерла на 69-м году жизни.

Причиной смерти артистки стало тяжелое заболевание. Катаева умерла 9 марта в Иерусалиме, рассказали друзья и близкие актрисы, передает Vzsar.ru.

Катаева родилась 9 сентября 1954 года в Воронежской области. Она окончила театральную студию при Саратовском академическом ТЮЗ имени Ю. П. Киселева и служила в нем с 1978 года.

В 1986–1992 годах Катаева играла на сцене Саратовского академического драматического театра имени Карла Маркса. Кроме того, артистка снималась в кино.

Самой известной ее ролью стала сержант Кира Крылова в фильме-катастрофе «Тревожное воскресенье» Рудольфа Фунтова. Также она снялась в картине «Балерина политотдела», а в 2011 году — в сериале «Москва. Три вокзала».

С 1995 года Катаева вместе с мужем Борисом Боруховым жила в Иерусалиме. Там она работала в нескольких местных театрах.

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