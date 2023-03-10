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Роскосмос подписал контракт на проект многоразовой ракеты «Амур-СПГ»

Евгений Жуков
Общество
Роскосмос подписал контракт на проект многоразовой ракеты «Амур-СПГ»
Фото: shutterstock

Подписан государственный контракт на технический проект многоразовой метановой средней ракеты «Амур-СПГ». Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Роскосмос».

Головным исполнителем в проекте выступает Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс». Отмечается, что носитель создается на Восточном и должен проектироваться с учетом возможности управляемого спуска первой ступени ракеты и последующего многоразового ее использования для выведения аппаратов.

На этапе технического проекта предполагается рассмотрение варианта использования комплекса «Амур-СПГ» для пилотируемых полетов. Техпроектирование ракеты должно завершиться в конце 2024 года, передает Telegram-канал госкорпорации.

Роскосмос также принял решение расширить программу перекрестных полетов на Международную космическую станцию еще на одну миссию. В связи с этим российские космонавты Константин Борисов и Александр Гребенкин отправятся на МКС на кораблях Crew Dragon в 2023–2024 годах.

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