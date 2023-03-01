Роскосмос расширил программу перекрестных полетов на МКС

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Роскосмос принял решение расширить программу перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС) еще на одну миссию. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

— Космонавты Роскосмоса Константин Борисов и Александр Гребенкин отправятся на МКС на кораблях Crew Dragon в 2023–2024 годах, — говорится в сообщении.

В рамках заседания межведомственной комиссии они были включены в экипажи кораблей Crew Dragon, говорится в Telegram-канале Роскосмоса.

Отмечается, что Борисов отправится на МКС во второй половине 2023 года в составе экипажа Crew Dragon-7. Гребенкин станет участником следующей по счету миссии, которая запланирована на первую половину 2024 года.

Научно-технический совет госкорпорации «Роскосмос» одобрил решение о продлении эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года. По результатам заседания корпорация приступила к подготовке необходимых документов.

23 февраля Роскосмос анонсировал старт российской лунной программы. Запуск станции «Луна-25» запланирован на середину июля.