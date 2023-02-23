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Роскосмос анонсировал запуск первой в истории современной России миссии на Луну

Лейла Алиева
Общество
Роскосмос анонсировал запуск первой в истории современной России миссии на Луну
Фото: shutterstock

Запуск автоматической станции «Луна-25» планируется провести в середине июля. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

— Запуск космического аппарата «Луна-25» с учетом астрономического «окна» в 2023 году запланирован на 13.07.2023, — приводит сообщение ТАСС.

Весной 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что страна собирается возобновить свою лунную программу и запустить автоматический аппарат «Луна-25». Как отметил российский лидер, страна будет последовательно и настойчиво осуществлять все планы в космическом секторе, которые были намечены изначально.

В июне 2021 года Роскосмос начал проведение многомесячного эксперимента по имитации полета на Луну. Эксперимент получил название SIRIUS-21. Как уточнили в Роскосмосе, для экипажа смоделировали реальную лунную экспедицию с помощью виртуальной реальности.

Недавно в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что система терморегулирования грузового корабля «Прогресс МС-21» вышла из строя из-за внешнего воздействия. «Вечерняя Москва» узнала у научного сотрудника Астрономического института имени П. К. Штернберга Владимира Сурдина, как могли быть нанесены такие повреждения.

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