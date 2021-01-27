Роскосмос анонсировал восьмимесячный эксперимент по имитации полета на Луну

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Роскосмос проведет многомесячный эксперимент по имитации полета на Луну. Он начнется в июне 2021 года, заявили в госкорпорации.

— Экипаж из шести человек: трое мужчин и трое женщин разных национальностей, отправится в изоляцию в июне 2021 года для подготовки к лунным экспедициям. Восемь месяцев добровольцы будут находиться в замкнутом пространстве, — указано в Telegram-канале компании.

Эксперимент получил название SIRIUS-21. Как уточнили в Роскосмосе, для экипажа смоделируют реальную лунную экспедицию с помощью виртуальной реальности. В частности, в экспедицию войдет перелет к спутнику Земли, орбитальный облет Луны для поиска места высадки, посадка корабля и выход на поверхность небесного тела. Все завершится возвращением на Землю.

Данный эксперимент проводится в целях изучения работоспособности человека для поддержания лунных миссий, а также уменьшения рисков в космических межпланетных полетах.

Первый подобный эксперимент в рамках проекта SIRIUS был организован в ноябре 2017 года. Он продлился 17 суток. С марта по июль 2019-го исследование длилось уже четыре месяца. Миссия проекта — обеспечение возможности освоения космоса за пределами низкой околоземной орбиты для сокращения рисков для здоровья и проверки работоспособности человека благодаря целевой программе фундаментальных, прикладных и операционных исследований. Эксперимент проводится в Москве на базе Наземного экспериментального комплекса ИМБП РАН.

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