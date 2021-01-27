Песков анонсировал доклад Рогозина Путину

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подготовит доклад для президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду, 27 января.

Представитель Кремля добавил, что точная дата встречи пока неизвестна, однако доклад уже находится в процессе подготовки.

Ранее Путин отмечал, что Роскосмос задерживает подготовку новых космических программ. В частности, не до конца был смоделирован проект создания сверхтяжелой ракеты, а также затянуто развитие систем «Сфера» и ГЛОНАСС.

Президент попросил руководство компании в ближайшее время закончить работу над проектами, согласовать их и определить финансирование, сообщает РИА Новости.

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