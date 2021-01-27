Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Песков анонсировал доклад Рогозина Путину
Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

Песков анонсировал доклад Рогозина Путину

Анастасия Волоснова

Внутренняя политика

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подготовит доклад для президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду, 27 января.

Представитель Кремля добавил, что точная дата встречи пока неизвестна, однако доклад уже находится в процессе подготовки.

Ранее Путин отмечал, что Роскосмос задерживает подготовку новых космических программ. В частности, не до конца был смоделирован проект создания сверхтяжелой ракеты, а также затянуто развитие систем «Сфера» и ГЛОНАСС.

Президент попросил руководство компании в ближайшее время закончить работу над проектами, согласовать их и определить финансирование, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Путин внес в Госдуму на ратификацию договор о продлении СНВ-3

РоскосмосДмитрий РогозинВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Главное русское слово и 500 его производных

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кровь на снегу: почему подрались сибирские гопники

Анзор Музаев
Анзор Музаев

Каким будет ЕГЭ в 2021 году

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Перевоспитался: зигзаги судьбы Александра Кокорина

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Россия — США: перезагрузка отношений или новые санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Благодарим, когда теряем

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Все мнения
О проекте