Фото: пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор о продлении СНВ-3. Об этом свидетельствуют сведения из базы данных нижней палаты парламента.

— Ратифицировать Соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года, — указано в законопроекте.

В сопроводительных документах уточняется, что посольство США предлагает пролонгировать соглашение на пять лет до 5 февраля 2026 года.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее стало известно, что Совет Федерации поддержит продление ДСНВ 27 января, а Госдума готова «сегодня-завтра» начать работать над обеспечением законодательного процесса по продлению договора.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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