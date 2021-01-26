Совет Федерации поддержит продление ДСНВ на заседании в среду

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

Сенаторы поддержат продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ/СНВ-3). Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, члены СФ одобрят проект в среду, 27 января.

— Мы весьма близки, просто на пороге того, чтобы это решение было по взаимному согласию принято и опубликовано, — отметил Косачев в эфире «России 24».

Он подчеркнул, что важно успеть решить все вопросы по соглашению до 5 февраля, когда истекает срок его действия.

В Госдуме также отметили, что готовы «сегодня–завтра» начать работать над обеспечением законодательного процесса по продлению договора.

Ранее Белый дом сообщил, что Вашингтон предложит Москве пролонгировать соглашение на пять лет. Срок ДСНВ истекает 5 февраля 2021 года. Впоследствии эту инициативу оценили в Кремле.

25 января официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила о начале работы по продлению СНВ-3.

26 января президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден впервые провели телефонный разговор друг с другом. В ходе беседы они с удовлетворением отметили произошедший недавно обмен нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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