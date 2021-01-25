Мария Захарова сообщила о начале работы по продлению СНВ-3

Фото: mid.ru / МИД РФ

Эксперты начали работу по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3). Об этом в понедельник, 25 января, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

— Эксперты активно работают на этом направлении. Это практическая работа, и она стартовала, — заявила Захарова.

Ранее Белый дом сообщил, что Вашингтон предложит Москве пролонгировать соглашение на пять лет.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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