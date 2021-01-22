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ООН призвала РФ и США начать обсуждение новых мер контроля над вооружениями
Фото: twitter.com/reallAssaf

ООН призвала РФ и США начать обсуждение новых мер контроля над вооружениями

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш приветствует готовность США и России продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) и призвал страны побыстрее перейти к обсуждению новых мер по контролю над вооружениями. Об этом в пятницу, 22 января, заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

По его словам, ООН призвала Россию и США работать оперативно для завершения необходимых процедур по продлению СНВ-3 до его истечения 5 февраля, сообщает РИА Новости.

Ранее Белый дом сообщил, что Вашингтон предложит Москве пролонгировать соглашение на пять лет.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Читайте также: «Космические расходы»: эксперт объяснил решение США продлить СНВ-3 с Россией

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